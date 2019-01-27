Центральный дивизион разгромил Тихоокеанский в Матче звезд НХЛ
Тихоокеанский дивизион уступил Центральному в полуфинальном Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 10:4. Самыми результативными игроками стали хоккеисты победившей сборной Габриэль Ландеског (3+1), Роман Йози (1+3) и Райан О'Райлли (1+3).
Таким образом, Тихоокеанский дивизион вышел в финал турнира.
Ранее Пастрняк стал победителем конкурса на точность.
Матч звезд НХЛ. Полуфинал
Тихоокеанский дивизион — Центральный дивизион — 4:10 (1:7, 3:3)
0:1 – Рантанен (О'Райлли) – 01:03 (3x3)
0:2 – Ландеског (О'Райлли) – 01:33 (3x3)
1:2 – Карлссон (Гибсон) – 04:51 (3x3)
1:3 – Йози (Кейн) – 05:08 (3x3), 1:4 – Кейн (Йози, Уилер) – 05:31 (3x3)
1:5 – Шайфли (О'Райлли) – 06:39 (3x3)
1:6 – Рантанен (Ландеског, Йози) – 07:50 (3x3)
1:7 – Кейн (Уилер) – 08:11 (3x3)
1:8 – Ландеског (Йози, Рантанен) – 10:42 (3x3)
1:9 – О'Райлли – 12:30 (3x3)
1:10 – Ландеског (Уилер) – 14:36 (3x3)
2:10 – Годро (Макдэвид) – 14:47 (3x3)
3:10 – Карлссон (Павелски, Бернс) – 15:52 (3x3)
4:10 – Бёрнс (Павелски) – 16:02 (3x3)