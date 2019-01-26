Ягудин поддержал идею Плющенко вернуться на лед после провала Ковтуна и Коляды

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поддержал Евгения Плющенко, заявившего о готовности вернуться в фигурное катание, если соотечественники Максим Ковтун и Михаил Коляда продолжат выступать так, как на чемпионате Европы в Минске.

Коляда, лидировавший после короткой программы, трижды упал и занял итоговое пятое место. Ковтун не сделал чисто ни одного прыжкового элемента и расположился на 14-й строчке.

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«Если нам с Женей чуть-чуть потренироваться — ему оклематься после перенесенной недавно операции, мне — откачать огромную кисту в коленке и залить немного масла в мой тазобедренный сустав, будет точно не ниже, чем 16-е место в произвольной. А эти — как были, так и остались», — цитирует Ягудина ТАСС.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.