Японка Осака выиграла Открытый чемпионата Австралии по теннису
Японка Наоми Осака (4) выиграла Открытый чемпионат Австралии. В финале 21-летняя теннисистка в трех сетах победила представительницу Чехии Петру Квитову — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4, сообщает «Советский спорт».
Матч продолжался 2 часа 30 минут. На счету Осаки девять эйсов.
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Наоми Осака стала первой теннисисткой за 18 лет, у которой получилось после первой победы на турнире «Большого шлема» выиграть и второй подряд мэйджор.
Напомним, в финале Открытого чемпионата США — 2018 японка обыграла Серену Уильямс.
Открытый чемпионат Австралии. Финал. Женский одиночный разряд.
Наоми Осака (Япония) — Петра Квитова (Чехия) — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.
Ранее Музетти и Таусон стали победителями юниорского Australian Open.