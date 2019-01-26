ЧЕ-2020 по фигурному катанию пройдет в Граце

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Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России объявил о том, что следующий чемпионат Европы состоится в австрийском городе Грац, сообщает «Советский спорт».

Соревнования пройдут с 20 по 26 января 2020 года.

В данный момент с 23 по 26 января проходит европейский турнир в Минске.

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В женском одиночном катании россиянка Софья Самодурова заняла первое место, оставив на второй строчке олимпийскую чемпионку и свою соотечественницу Алину Загитову, которая во время исполнения произвольной программы допустила несколько грубых ошибок. Еще одна россиянка Станислава Константинова осталась четвертой.

В соревнованиях спортивных пар россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли бронзу.

Чемпионат Европы в столице Белоруссии завершится 26 января произвольными программами в танцах на льду и в мужском одиночном катании.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев поделился эмоциями от победы Софьи Самодуровой на чемпионате Европы в Минске.