ЧЕ-2020 по фигурному катанию пройдет в Граце
Официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России объявил о том, что следующий чемпионат Европы состоится в австрийском городе Грац, сообщает «Советский спорт».
Соревнования пройдут с 20 по 26 января 2020 года.
В данный момент с 23 по 26 января проходит европейский турнир в Минске.
В женском одиночном катании россиянка Софья Самодурова заняла первое место, оставив на второй строчке олимпийскую чемпионку и свою соотечественницу Алину Загитову, которая во время исполнения произвольной программы допустила несколько грубых ошибок. Еще одна россиянка Станислава Константинова осталась четвертой.
В соревнованиях спортивных пар россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали серебряными призерами, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли бронзу.
Чемпионат Европы в столице Белоруссии завершится 26 января произвольными программами в танцах на льду и в мужском одиночном катании.
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Олег Васильев поделился эмоциями от победы Софьи Самодуровой на чемпионате Европы в Минске.