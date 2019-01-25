Саночник Павличенко выиграл бронзу в спринте на ЧМ

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Российский саночник Семен Павличенко завоевал бронзовую медаль в спринте на чемпионате мира в немецком Винтерберге, сообщает «Советский спорт».

Победителем стал австриец Йонас Мюллер, опередивший россиянина на на 0,054 секунды. Вторым стал представитель Германии Феликс Лох.

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В спринте лучший результат в сборной России показала Екатерина Батурина, показавшая шестое время. Татьяна Иванова стала седьмой. Весь пьедестал заняли немецкие саночницы, лучшей из которых была Натали Гайзенбергер.

Санный спорт. Чемпионат мира. Винтерберг (Германия). Спринт.

Мужчины

1. Йонас Мюллер (Австрия) – 35,835;

2. Феликс Лох (Германия) – +0,024;

3. Семён Павличенко (Россия) – +0,054;

10. Степан Фёдоров (Россия) — +0,250;

15. Александр Горбацевич (Россия) — +0,966.

Женщины

1. Натали Гайзенбергер (Германия) – 38,628;

2. Юлия Таубитц (Германия) – +0,007;

3. Даяна Айтбергер (Германия) — +0,040;

6. Екатерина Батурина (Россия) — +0,173;

7. Татьяна Иванова (Россия) — +0,191.