Йоханес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Антхольце
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает «Советский спорт».
Вторым к финишу пришел норвежец Эрленд Бьонтегорд. Третье место занял представитель Франции Антонен Гигонна . Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший лишь 20 место.
Ранее сообщалось, что сборная Швеции по биатлону отравилась в отеле перед этапом Кубка мира.
Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)
Спринт. 10 км
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.44,9 (1);
2. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) — +17,5 (0);
3. Антонен Гигонна (Франция) — + 20,2 (1);
4. Мартен Фуркад (Франция) — + 21,2 (0);
5. Симон Эдер (Австрия) — + 25,2 (1);
6. Симон Детьё (Франция) — +33,5 (2);
20. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.15,1 (2).