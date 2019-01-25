Йоханес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Антхольце

<img src="//img.gazeta.ru/files3/961/12087961/RIAN_5724531.HR-pic905-895x505-92934.jpg">

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает «Советский спорт».

Вторым к финишу пришел норвежец Эрленд Бьонтегорд. Третье место занял представитель Франции Антонен Гигонна . Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший лишь 20 место.

Реклама

Ранее сообщалось, что сборная Швеции по биатлону отравилась в отеле перед этапом Кубка мира.

Кубок мира. 6-й этап. Антхольц (Италия)

Спринт. 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 22.44,9 (1);

2. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) — +17,5 (0);

3. Антонен Гигонна (Франция) — + 20,2 (1);

4. Мартен Фуркад (Франция) — + 21,2 (0);

5. Симон Эдер (Австрия) — + 25,2 (1);

6. Симон Детьё (Франция) — +33,5 (2);

20. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.15,1 (2).