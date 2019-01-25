Вратарь «Сочи» рассказал о намерении Овечкина взять паузу

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Вратарь «Сочи» Константин Барулин высказался относительно решения российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина отказаться от выступления на Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает RT.

Голкипер узнал, что форвард хочет взять перерыв.

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«Насколько я слышал, он заявил, что просто хочет взять паузу. Так или иначе, у меня свое мнение. Эти матчи проводятся исключительно в интересах болельщиков. Как и другие участники нынешнего Звнздного уик-энда, я с удовольствием съездил в Казань и отдал дань нашим поклонникам», — заключил Барулин.

Матч всех звезд НХЛ состоится 26 января в Сан-Хосе.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков высказал мнение о повторении рекорда результативности Овечкиным.