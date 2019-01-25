В «Локомотиве» отметили стабильность нового капитана

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Генеральный менеджер команды «Локомотив-Кубань» Алексей Саврасенко поделился мнением об игре нового капитана команды, защитника сборной России Виталия Фридзона, передает газета «Известия».

Он отметил, что баскетболист стал показывать высочайший уровень игры.

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»Виталий обрел «вторую молодость» и показывает в последних играх высочайший уровень. На моей памяти он так же самоотверженно и результативно играл во время выступления за «Химки» (2004–2013). Надеюсь, что Фридзон продолжит радовать наших болельщиков высокой стабильностью», — заявил Саврасенко.

Ранее сообщалось, что игра «Локомотива» наладилась после ухода звездного разыгрывающего.