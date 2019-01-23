Бекхэм стал акционером английского футбольного клуба
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бэкхем стал совладельцем футбольной команды пятого по силе дивизиона страны «Солфорд Сити», передает «Советский спорт».
Как отмечает пресс-служба клуба, экс-игрок «Манчестер Юнайтед» приобрел 10% акций. В 2014 году 50% акций клуба купили бывшие игроки «красных дьяволов» Пол Скоулз, Райан Гиггз, Фил Невилл, Гари Невилл и Ники Батт.
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Отмечается, что Бекхэм приобрел акции, принадлежавшие сингапурскому миллиардеру Питеру Лиму. Теперь экс-футболисты «Манчестер Юнайтед» по сумме стали обладателями контрольного пакета акций команды.
Ранее сообщалось, что Бекхэм построит стадион для своей команды «Интер Майами».