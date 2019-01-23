Двукратная чемпионка России по тяжелой атлетике отстранена за допинг

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Двукратная чемпионка России по тяжелой атлетике Светлана Гаджиева дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта Российского антидопингового агенства (РУСАДА), срок отстранения спортсменки будет отсчитываться с 18 января 2019 года.

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Гаджиева является двукратной чемпионкой России и обладательницей национального кубка.

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) также дисквалифицировала Магомеда Абуева на четыре года за повторное употребление допинга. Срок его отстранения отсчитывается с 11 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что допинг-пробы двух олимпийских чемпионок дали положительный результат.