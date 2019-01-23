Российские спортсмены вручили Макларену иск на 300 млн рублей

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Группа российских спортсменов вручила канадскому юристу Ричарду Макларену, составившему доклад о существовании в стране государственной допинг-системы, иск о защите чести и достоинства, сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсмены считают себя несправедливо пострадавшими из-за публикации доклада представителя Канады и хотят взыскать с Макларена порядка 300 млн рублей. Группу пострадавших возглавил бывший президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Вениамин Бут.

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Отмечается, что все документы были переданы в Верховный суд Онтарио еще летом 2018 года. По местным законам истцы обязаны были сами предупредить ответчика о начале судебного процесса. На это потребовалось пол года. Теперь открытие делопроизводства становится возможным.

Ранее сообщалось, что гендиректор Всемирного антидопингового агенства (WADA) считает Российское антидопинговое агенство (РУСАДА) хорошей организацией.