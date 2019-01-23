В районе поисков пропавшего самолета найдены предметы

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В районе поиска пропавшего самолета с футболистом Эмилиано Салой и еще одним пассажиров на борту найдены различные обломки и предметы, передает «Советский спорт».

«Поисковый самолет обнаружил различные обломки и направил спасательную шлюпку и рыбацкую лодку к месту поисков. Подушка, ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и множество белоснежных предметов, плавающих вдоль слегка изогнутого куска белого металла. Вот информация, которую я только что получил», — приводит слова главного специалиста по летным исследованиям Нормандских островов Джона Фицджеральда Sky Sports.

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Сообщается, что обломки воздушного судна обнаружила полиция Гернси.

Ранее были опубликованы последние сообщения пропавшего футболиста.