«Флорида» разгромила «Сан-Хосе» благодаря двум передачам Дадонова

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«Флорида Пантерз» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 6:2. Самым результативным игроком стал форвард победившей команды Фрэнк Ватрано, в активе которого четыре (1+3) очка. Александр Барков отдал три голевые передачи, россиянин Евгений Дадонов отметился двумя ассистами. У проигравших два очка (1+1) набрал Тимо Майер.

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Эта победа стала для «Флориды» третьей подряд, а «Сан-Хосе», напротив, потерпел третье кряду поражение.

Ранее «Миннесота» одержала победу над «Вегасом» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Флорида) — «Сан-Хосе Шаркс» (Калифорния) — 6:2 (1:0, 1:2, 4:0)

1:0 – Экблад (Барков, Ватрано) – 17:21 (5x5)

1:1 – Кутюр (Бернс, Майер) – 24:21 (5x5)

2:1 – Мэтисон (Дадонов, Ватрано) – 26:07 (5x5)

2:2 – Майер (Торнтон, Павелски) – 33:20 (5x5)

3:2 – Яндл (Юбердо, Барков) – 42:27 (5x4)

4:2 – Трочек (Ватрано) – 42:36 (5x4)

5:2 – Ватрано (Дадонов) – 47:22 (5x5)