Эксперт подвел итоги выступлений Медведева на Australian Open

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Победитель турнира «Большого шлема» Андрей Ольховский оценил выступление россиянина Даниила Медведева в матче против сербского теннисиста Новака Джоковича в рамках четвертого круга Australian Open, передают «Известия».

Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3 в пользу первой ракетки мира.

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«Безусловно, Медведев заслужил высокую оценку за этот турнир. Он показал очень хороший, содержательный теннис. Не стоит забывать, что ему всего 22 года и главные успехи у него впереди», — поделился мнением Ольховский.

На Australian Open Медведев одолел Ллойда Харриса из ЮАР, американца Райана Харрисона и другого представителя США Давида Гоффена.

Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала предстоящий матч против американки Даниэль Коллинз в рамках четвертьфинала Australian Open.