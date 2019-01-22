Глава ФТР оценил шансы Павлюченковой против Коллинз на Australian Open

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал предстоящий матч россиянки Анастасии Павлюченковой против американки Даниэль Коллинз в рамках четвертьфинала Australian Open, передают «Известия».

Глава федерации считает, что это будет сложная встреча для россиянки.

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«Да, Коллинз не Серена Уильямс и даже не Слоан Стивенс, но сейчас она на пике формы. В Мельбурне американка уже доказала, что способна обыгрывать лидеров мирового рейтинга. Насте нужно очень серьезно настраиваться на эту игру. Уверен, что она и сама это понимает. Если Павлюченковой удастся удерживать свою подачу, играть так же сконцентрированно, как во втором и третьем сете со Стивенс, ей по силам выйти в полуфинал», — подчеркнул Тарпищев.

Напомним, что в матче четвертого круга Павлюченкова нанесла поражение американке Слоан Стивенс со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.

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