Ласицкене и Шубенков получили нейтральный статус на 2019 год

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила 42 российских спортсмена до участия в международных соревнованиях 2019 года в нейтральном статусе, сообщает «Советский спорт».

Среди спортсменов, которые получили разрешение на участие в стартах, значатся прыгуньи в высоту Мария Ласицкене и Мария Кочанова, бегун с препятствиями на дистанции 110 метров Сергей Шубенков, многоборец Илья Шкуренев, а также прыгуны с шестом Тимур Моргунов и Илья Мудров.

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В 2018 году те же 42 спортсмена имели нейтральный статус.

Только многоборец Александр Комаров из всего списка допущен лишь на одни конкретные соревнования — чемпионат Европы U20. Остальные спортсмены могут претендовать на участие в любых турнирах.

Ранее сменившей гражданство украинской бегунье разрешили выступать в России.