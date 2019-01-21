Ласицкене и Шубенков получили нейтральный статус на 2019 год
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила 42 российских спортсмена до участия в международных соревнованиях 2019 года в нейтральном статусе, сообщает «Советский спорт».
Среди спортсменов, которые получили разрешение на участие в стартах, значатся прыгуньи в высоту Мария Ласицкене и Мария Кочанова, бегун с препятствиями на дистанции 110 метров Сергей Шубенков, многоборец Илья Шкуренев, а также прыгуны с шестом Тимур Моргунов и Илья Мудров.
В 2018 году те же 42 спортсмена имели нейтральный статус.
Только многоборец Александр Комаров из всего списка допущен лишь на одни конкретные соревнования — чемпионат Европы U20. Остальные спортсмены могут претендовать на участие в любых турнирах.
Ранее сменившей гражданство украинской бегунье разрешили выступать в России.