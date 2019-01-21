«Спартак» благодаря голу Глушакова обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

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В первом матче Фонбет Кубка Матч Премьер московский «Спартак» на последних минутах вырвал победу у «Ростова», сообщает «Советский спорт».

В конце первого тайма счет открыл нападающий команды Валерия Карпина Видар Кьяртанссон. Уже после перерыва статус-кво восстановил бразильский форвард красно-белых Луис Адриано, реализовавший пенальти. Победный для «Спартака» мяч на последних минутах забил капитан команды Денис Глушаков.

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В следующем матче подопечным Олега Кононова предстоит встреча с петербургским «Зенитом», а «Ростов» ждет встреча с «Локомотивом».

Ранее мошенники приглашали игроков на несуществующий просмотр в «Спартак».