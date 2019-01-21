КХЛ огласила лучших игроков недели регулярного чемпионата

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Вратарь челябинского «Трактора» Василий Демченко признан лучшим голкипером прошедшей недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.

По информации на официальном сайте КХЛ, Демченко вошел в список лучших благодаря двум победам в двух матчах — против братиславского «Слована» (2:0) и нижегородского «Торпедо» (3:2). За две игры вратарь отразил 96,88% бросков.

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Лучшим защитником стал Захар Арзамасцев, выступающий за уфимский «Салават Юлаев». В матче против омского «Авангарда» (4:5) он оформил дубль. Все встречи завершены с положительным показателем полезности.

Среди форвардов отличился Алексей Макеев из подольского «Витязя», на счету которого две победы в матче с минским «Динамо» (3:2) и нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). В активе нападающего три очка (два гола + одна результативная передача).

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