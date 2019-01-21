КХЛ огласила лучших игроков недели регулярного чемпионата
Вратарь челябинского «Трактора» Василий Демченко признан лучшим голкипером прошедшей недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.
По информации на официальном сайте КХЛ, Демченко вошел в список лучших благодаря двум победам в двух матчах — против братиславского «Слована» (2:0) и нижегородского «Торпедо» (3:2). За две игры вратарь отразил 96,88% бросков.
Лучшим защитником стал Захар Арзамасцев, выступающий за уфимский «Салават Юлаев». В матче против омского «Авангарда» (4:5) он оформил дубль. Все встречи завершены с положительным показателем полезности.
Среди форвардов отличился Алексей Макеев из подольского «Витязя», на счету которого две победы в матче с минским «Динамо» (3:2) и нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). В активе нападающего три очка (два гола + одна результативная передача).
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