Три игрока «Спартака» не примут участие в матче против «Ростова»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/439/11712439/RIAN_5469358.HR-pic905-895x505-27325.jpg">

Три футболиста московского «Спартака» не примут участие в матче против «Ростова» в рамках «Кубка Матч Премьер», сообщает «Советский спорт».

По словам пресс-службы красно-белых, вратарь Александр Селихов, а также нападающий Зе Луиш не сыграют из-за высокой температуры. Полузащитник столичного клуба Роман Зобнин не выйдет на поле, так как восстанавливается после травмы.

Реклама

«Роман недавно перенес операцию, и мы решили не рисковать. Временно он переведен на индивидуальный режим подготовки», — заявил глава медицинского департамента команды Михаил Вартапетов.

Встреча состоится в Дохе 21 января в 19.30 по московскому времени.

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Кубка Матч Премьер» между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».