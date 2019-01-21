Три игрока «Спартака» не примут участие в матче против «Ростова»
Три футболиста московского «Спартака» не примут участие в матче против «Ростова» в рамках «Кубка Матч Премьер», сообщает «Советский спорт».
По словам пресс-службы красно-белых, вратарь Александр Селихов, а также нападающий Зе Луиш не сыграют из-за высокой температуры. Полузащитник столичного клуба Роман Зобнин не выйдет на поле, так как восстанавливается после травмы.
«Роман недавно перенес операцию, и мы решили не рисковать. Временно он переведен на индивидуальный режим подготовки», — заявил глава медицинского департамента команды Михаил Вартапетов.
Встреча состоится в Дохе 21 января в 19.30 по московскому времени.
Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча «Кубка Матч Премьер» между петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом».
�� В сегодняшнем матче с @rostovfc не примут участия температурившие Александр Селихов и Зе Луиш, а также Роман Зобнин.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 января 2019 г.
«Роман недавно перенес операцию, и мы решили не рисковать. Временно он переведен на индивидуальный режим подготовки», — сказал Михаил @mvartapetov Вартапетов. pic.twitter.com/lavGKYQKvf