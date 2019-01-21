Загитова не пришла на первую тренировку чемпионата Европы
Российские фигуристки Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова не появились на первой тренировке в рамках чемпионата Европы, который проходит в Минске, сообщает Sport24.
Все представительницы одиночного катания из России, попавшие во вторую разминочную группу, так и не вышли на лед с 7.40 по 8.20 по московскому времени, когда проходило их занятие.
Должны были тренироваться спортсменки на конькобежном стадионе «Минск-Арена».
В разминочную группу россиянок попали также Анастасия Галустян из Армении, Элизабете Юбкане из Латвии и шведка Анита Эстлунд. На первой тренировке появилась только скандинавка.
Вторая сессия состоится днем на главной арене турнира. Занятие с Загитовой, Константиновой и Самодуровой пройдет с 14.15 по 14.55.
Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала конфуз с бюстгальтером, который случился во время показательных выступлений в рамках этапа серии Гран-при в Японии.
8 утра. Тренировочная группа Загитовой, Константиновой и Самодуровой. На льду (у бортика) только одна шведка. pic.twitter.com/e7EMwqkBiU— Лесик Константин (@kostyalesik) 21 января 2019 г.