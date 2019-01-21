Гол и две передачи Свечникова помогли «Каролине» одолеть «Эдмонтон»

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«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 7:4. В составе победителей российский нападающий Андрей Свечников набрал три очка, оформив гол и две результативные передачи. Три очка также в активе у Лукаса Валльмарка (2+1), Джейккоба Славина (0+3) и Себастьяна Ахо (0+3). Две шайбы забросил и Нино Нидеррайтер, недавно перешедший из «Миннесоты Уайлд».

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У проигравших три очка (2+1) за игру заработал Леон Драйзайтль, еще два (1+1) записал себе на счет Коннор Макдэвид.

Ранее «Аризона» переиграла «Торонто» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Каролина Харрикейнз» (Северная Каролина) — 4:7 (1:3, 1:3, 2:1)

0:1 – Нидеррайтер (Ахо, Славин) – 00:28 (5x5)

0:2 – Свечников (Валльмарк, Славин) – 06:35 (5x5)

0:3 – Нидеррайтер (Песке, Ахо) – 11:02 (6x3)

1:3 – Мэннинг (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 19:09 (5x5)

1:4 – Макгинн (Свечников) – 21:50 (5x5)

1:5 – Валльмарк (Свечников, Славин) – 24:07 (5x4)

1:6 – Мартинук (Фёгеле, Терявяйнен) – 38:29 (5x5)

2:6 – Драйзайтль (Хайра) – 39:41 (5x5)

3:6 – Кассиан (Беннинг, Драйзайтль) – 40:14 (5x5)

4:6 – Драйзайтль (Макдэвид, Чиассон) – 47:07 (5x4)

4:7 – Валльмарк (Ахо) – 57:38 (en)