Руководитель «КАМАЗ-мастер» недоволен организаторами «Дакара»

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Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин подвел итоги ралли-марафона «Дакар».

«Буквально вырвали из рук призы «Дакара» в этом году. Всё было против этого: и трасса, и отношение организаторов, и конкуренция, которая была в этот раз особенно серьёзной. Меньше 30% участников в зачёте грузовиков доехали до финиша — такого не случалось очень давно. Я счастлив, что мы принесли победу российскому спорту и отечественному автопрому», — цитирует Чагина ТАСС.

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По мнению руководителя команды, прошедшая гонка преподнесла много неприятных сюрпризов.

«В этот раз было огромное количество событий, которые не встречались ранее. Небывало сложный маршрут, много зыбучего труднопроходимого песка, температура доходила до 45 градусов, перегревались двигатели. По сути, гонка иногда сводилась к тому, что кто меньше застрянет, тот и будет впереди», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил экипаж «КАМАЗ-мастер» с победой в ралли «Дакар».