Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем в масс-старте на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает «Советский спорт».

Спортсмен прошел дистанцию за 36 минут 43,8 секунды, допустив один промах. Вторым стал австриец Юлиан Эберхард (отставание 0,6 секунды, два промаха). Третье место занял француз Кентен Фийон Майе (+2,8, один промах).

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Лучшим среди россиян стал Евгений Гараничев (+56,1, два промаха), ставший 16-м. Александр Логинов занял 17-е место (+1.00,2, три промаха), Матвей Елисеев — 24-е (+1.33,3, три промаха).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия)

Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 36.43,8 (один промах)

2. Юлиан Эберхард (Австрия) — +0,6 (2)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +2,8 (1)

4. Мартен Фуркад (Франция) — +8,6 (1)...

16. Евгений Гараничев (Россия) — +56,1 (2)

17. Александр Логинов (Россия) — +1.00,2 (3)…

24. Матвей Елисеев (Россия) — +1.33,3 (3)...