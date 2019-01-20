Шарапова отказалась отвечать на вопрос о мельдонии

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Россиянка Мария Шарапова не стала отвечать на вопрос о мельдонии на пресс-конференции после матча с Эшли Барти в рамках 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает ТАСС.

Журналист The Times Стюарт Фрейзер поинтересовался, как спортменка справляется с нагрузками после включения мельдония в список запрещенных препаратов. Шарапова не ответила на вопрос британца и попросила задать следующий.

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Мельдоний запрещен к употреблению с 1 января 2016 года. В марте 2016 года он был обнаружен в допинг-пробе Шараповой. Россиянка была дисквалифицирована на два года. После Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил ее отстранение до 15 месяцев.

Встреча между Шараповой и Барти завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу австралийки. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.