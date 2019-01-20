Гол Панарина не спас «Коламбус» от поражения в матче с «Миннесотой»
«Коламбус Блю Джекетс» уступил «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Джордан Гринвей и Зак Паризе. У гостей единственную шайбу забросил Артемий Панарин.
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Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 31.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота Уайлд» (Сент-Пол) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
1:0 — Гринвей (Стаал, Койл) — 16:07
2:0 — Паризе (Оберг, Раск) — 17:36
2:1 — Панарин (Джонс, Дюбуа) — 23:07