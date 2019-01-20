«Валенсия» с Черышевым в составе обыграла «Сельту»

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«Валенсия» в гостевом матче одержала победу над «Сельтой» в матче 20-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Валенсии».

Хозяева первыми открыли счет, в составе «Сельты» отличился Нестор Араухо. За «Валенсию» забили Ферран Торрес и Родриго.

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Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел в стартовом составе и отыграл 60 минут.

После 20-ти туров «Валенсия» имеет в активе 26 набранных очков и седьмое место в турнирной таблице. У «Сельты» 21 очко и 17-я позиция в таблице.

Ранее «Атлетико» разгромил «Уэску» в матче Ла Лиги.