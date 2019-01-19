Глава ИИХФ: от проведения ЧМ в Омске и Новосибирске выиграют все

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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель объяснил, почему чемпионат мира – 2023 было решено провести в Новосибирске и Омске.

Слова функционера передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Изначально мы рассматривали только возможность устроить ЧМ в Новосибирске. Но позже нам поступило предложение провести турнир также и в Омске.

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Мы в курсе проблем с ареной в этом городе (омский «Авангард» в настоящее время играет в Балашихе из-за плохого состояния своей арены. – «Газета.Ru»).

Провести чемпионат мира в Омске – это выигрышная ситуация для всех.

Это не станет проблемой для Новосибирска — там проведет свои матчи сборная России, там пройдут финал и полуфинал», — отметил функционер.

Напомним, что мировое первенство 2018 года проходило в Дании.

Ранее Фазель заявил, что его расстроила новость о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков этой лиги не сумели договориться об организации Кубка мира.