«Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас» благодаря дублю Салаха

<img src="//img.gazeta.ru/files3/697/11730697/RTX5XD23-pic905-895x505-23040.jpg">

«Ливерпуль» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голы оформили Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане. У проигравших забили в ворота соперников Эндрос Таунсенд и Джеймс Томкинс.

Реклама

На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 60 очками, в то время как «Кристал Пэлас» с 22 набранными очками идет четырнадцатым.

Ранее «Манчестер Юнайтед» одолел «Брайтон» в матче 23-го тура чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Кристал Пэлас» (Лондон) — 4:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Таунсенд, 34; 1:1 – Салах, 46; 2:1 – Фирмино, 53; 2:2 – Томкинс, 65; 3:2 – Салах, 75; 4:2 – Мане, 90+3; 4:3 – Мейер, 90+5