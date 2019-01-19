«Ливерпуль» одолел «Кристал Пэлас» благодаря дублю Салаха
«Ливерпуль» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голы оформили Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане. У проигравших забили в ворота соперников Эндрос Таунсенд и Джеймс Томкинс.
На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 60 очками, в то время как «Кристал Пэлас» с 22 набранными очками идет четырнадцатым.
Ранее «Манчестер Юнайтед» одолел «Брайтон» в матче 23-го тура чемпионата Англии.
Англия. Премьер-лига. 23-й тур
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Кристал Пэлас» (Лондон) — 4:3 (0:1)
Голы: 0:1 — Таунсенд, 34; 1:1 – Салах, 46; 2:1 – Фирмино, 53; 2:2 – Томкинс, 65; 3:2 – Салах, 75; 4:2 – Мане, 90+3; 4:3 – Мейер, 90+5