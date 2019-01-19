Глава мирового хоккея высказался об отсутствии игроков НХЛ на ОИ-2022

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что его расстроила новость о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков этой лиги не сумели договориться об организации Кубка мира.

Слова главы организации передает корреспондент «Газеты.Ru».

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«Меня удивило то, что НХЛ не будет проводить Кубок мира в 2020 году. Но как вышло, так вышло. Невозможно было это предугадать. Я несколько расстроен тем, что стороны не пришли к соглашению. Однако это еще не означает, что игроков НХЛ не пустят на зимние Олимпийские игры в Пекине – 2022. Надеюсь, НХЛ все-таки будет там», — отметил Фазель.

Напомним, что на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане сборная России в овертайме обыграла Германию со счетом 4:3 и выиграла золото.

Ранее хоккеист Капризов поделился эмоциями от встречи с Путиным.