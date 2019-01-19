Сборная России по гандболу одержала победу над македонцами на ЧМ
Гандболисты сборной России одержали победу над Македонией в матче за 13-е место чемпионата мира, сообщает ТАСС.
Встреча, которая проходила в немецком Кельне, завершилась со счетом 30:28.
Напомним, что мировое первенство 2017 года завершилось для российских спортсменов 12-м местом.
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Сборная, заработавшая золото, отправится на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Чемпионат мира в Германии и Дании завершится 27 января.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее российский экипаж саней-двоек Станислав Ковшик/Илья Тарасов заработали золото на московском этапе Кубка мира по натурбану.