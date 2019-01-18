Третьяков стал третьим на чемпионате Европы по скелетону

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Олимпийский чемпион 2014 года российский скелетонист Александр Третьяков завоевал бронзу на чемпионате Европы, проходящего в рамках четвертого этапа Кубка мира в австрийском Инсбруке, сообщает «Советский спорт».

Победителем этапа Кубка мира и чемпионом Европы стал представитель Латвии Мартинс Дукурс. Второе время показал южнокореец Юн Сунбин. Третье место занял немецкий спортсмен Аксель Юнгк.

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Ранее сообщалось, что исключение Федерации бобслея России (ФБР) из Олимпийского комитета России (ОКР) не повлияет на участие спортсменов в Олимпиаде.

Скелетон. Кубок мира. Четвертый этап. Инсбрук (Австрия)

Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,17;

2. Юн Сунбин (Республика Корея) — +0,28;

3. Аксель Юнгк (Германия) — +0,29;

4. Александр Третьяков (Россия) — +0,37;

8. Владислав Марченков (Россия) — +1,35;

9. Никита Трегубов (Россия) — +1,37.

Скелетон. Чемпионат Европы. Инсбрук (Австрия)

Мужчины

1. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1.46,17;

2. Аксель Юнгк (Германия) — +0,29;

3. Александр Третьяков (Россия) — +0,37;

7. Владислав Марченков (Россия) — +1,35;

8. Никита Трегубов (Россия) — +1,37.