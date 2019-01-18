Малкин высказался по поводу своей игры в нынешнем сезоне

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал качество своей игры в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Советский спорт».

«Это тяжелый сезон для меня. Играю то хорошо, то плохо, как на качелях. Один матч хороший, второй — нет. До перерыва нужно сыграть больше хороших матчей. Сейчас у нас вернулся Патрик Хернквист, возможно, это мне поможет. Я вернусь», — приводит слова спортсмена официальный сайт лиги.

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Малкин также рассказал о возможной причине его спада.

«Пробую новые коньки и клюшки, чтобы вырваться из кризиса. Но все проблемы не в экипировке, а в моей голове. Когда у тебя нет уверенности, то начинаешь все менять. Я не в восторге от двух последних матчей. Я немного расстроен, это тяжело», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Малкин был удивлен решением «Питтсбурга» поддержать жителей Магнитогорска.