Передача Радулова не спасла «Даллас» от проигрыша «Лос-Анджелесу»
«Даллас Старз» потерпел поражение от «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей голы оформили Дастин Браун и Карл Хагелин. Российский нападающий Илья Ковальчук провел на льду 15.37.
У проигравших единственную шайбу забросил Эса Линделль, одним из ассистентов которого был Александр Радулов.
Это поражение стало для «Далласа» четвертым кряду.
Ранее два очка Зайцева привели «Торонто» к победе над «Тампой».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас Старз» (Техас) — «Лос-Анджелес Кингз» (Калифорния) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
0:1 — Браун (Даути, Картер) — 18:04
0:2 — Хагелин (Тоффоли) — 24:39
1:2 — Линделль (Радулов, Клингберг) — 58:56