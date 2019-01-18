Экс-глава ОКР оценил вероятность нового бана в адрес РУСАДА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/11737177/RIAN_993906.HR.ru__1_-pic905-895x505-89198.jpg">

Член Совета Федерации и бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев оценил возможность нового лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передают «Известия».

Экс-глава ОКР уверен, что зарубежные организации стали чаще поддерживать Россию.

Реклама

«По внешним признакам нас все чаще и чаще начинают слышать. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и раньше был объективен в этих вопросах, но заметна и более взвешенная позиция Всемирного антидопингового агентства (WADA), до этого крайне негативно относившегося к нам. Но сейчас и такой ярый критик России, как глава WADA Ричард Паунд, называет линчеванием призывы вновь лишить РУСАДА аккредитации. И генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявляет, что у экспертов нет проблем в работе на территории России. Если это не дипломатическая риторика, а искренние слова, то нам нужно закреплять достигнутый в переговорах результат», — подчеркнул Тягачев.

Напомним, что 17 января эксперты WADA извлекли данные из Московской лаборатории.

Изъятые сведения будут играть ключевую роль при возбуждении дел в случаях оправдания спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещенных веществ и участии в допинговой программе.

Ранее сообщалось, что грузинский борец вольного стиля Давит Модзманашвили будет лишен серебряной медали Олимпиады — 2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.