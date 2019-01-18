Стали известны поддерживающие Россию в допинговом конфликте страны

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Член Совета Федерации и бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев высказался относительного отношения Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российским спортсменам, передают «Известия».

Экс-глава российской организации считает, что многие представители других стран поддерживают Россию.

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«На сегодняшний день понятно, кто занимает в отношении нас негативную позицию. Эти люди и организации не раз о себе заявляли. Гораздо важнее, насколько выдержат давление нейтральные лица, а также те спортивные функционеры, которые вообще не считают правильным убирать Россию на периферию мирового спорта», — отметил эксперт.

Также он рассказал о тех, кто лично выражал свое расположение.

«Я имею большую дружбу с австрийцами, швейцарцами и итальянцами. Персонально все они за нас. В частности, мне лично говорил о поддержке России президент НОК Австрии Карл Штосс. Но при этом в Вене к нашим спортсменам врывается местная полиция и вызывает биатлонистов на допрос. Значит, единого мнения по ситуации в стране нет, и поэтому трудно делать какие-то прогнозы», — заключил Тягачев.

Напомним, что 17 января были успешно извлечены данные из московской лаборатории экспертами WADA.

Ранее руководитель WADA Крэйг Риди отметил важность получения информации от Российского антидопингового агентства (РУСАДА).