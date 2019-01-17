СКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ
Петербургский СКА нанес поражение «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Для подопечных Ильи Воробьева эта победа стала четвертой в очных встречах с бело-голубыми в нынешнем сезоне КХЛ. Виктория стала для СКА девятой в последних десяти матчах. «Динамо», наоборот, прервало трехматчевую победную серию.
Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» уступил «Витязю» в матче КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
1:0 — Хафизуллин (Гусев) — 15:11;
1:1 —Кагарлицкий (Шипачев) — 21:00 (5х4);
2:1 — Дацюк (Кручинин, Плотников) — 28:46;
3:1 — Белов (Прохоркин, Гусев) — 52:21.