Сингапурского бизнесмена лишили свободы за ложные показания в деле Шобуховой

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Сингапурского бизнесмена Тан Тонг Хана приговорили к лишению свободы на семь дней, сообщает «Советский спорт».

Его арестовали за дачу ложных показаний в ходе расследования дела российской легкоатлетки Лилии Шобуховой, информирует Straits Times.

Россиянку дисквалифицировали в январе 2013 года сроком на два года за нарушение антидопинговых правил. Однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на основании соглашения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) принял решение увеличить срок наказания на 1 год и 2 месяца. месяцев.

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А после этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сократило этот срок до 2 лет 7 месяцев. Лилия выигрывала три раза Чикагский марафон, а также становилась чемпионкой Лондонского марафона. Все эти результаты были аннулированы.

В мае 2015 года Шобухлова объявила о завершении карьеры.

Ранее норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен высказал свое мнение насчет россиянина Александра Логинова.