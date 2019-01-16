Все российские шахматисты сыграли вничью на турнире в Вейк-ан-Зее

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Россиянин Ян Непомнящий и голландец Рихард Раппорт сыграли вничью в пятом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее, сообщает ТАСС.

Так же завершились встречи соотечественников чемпиона Европы 2010 года Владимира Федосеева и Владимира Крамника.

Федосеев не смог одолеть индийца Гуджрати Видита, а Крамник — азербайджанца Шахрияра Мамедьярова.

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Все российские гроссмейстеры ходили белыми фигурами.

В шестом раунде Непомнящий сыграет против индийца Вишванатана Ананда, Федосеев сразиться с голландцем Йорденом ван Форестом, Крамник — с Раппортом.

Ранее российская шахматистка Екатерина Лагно прокомментировала свою победу на чемпионате мира по блицу. Турнир состоялся в Санкт-Петербурге.