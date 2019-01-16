«Ювентус» завоевал Суперкубок благодаря голу Роналду в ворота «Милана»
Туринский «Ювентус» одолел «Милан» в матче за Суперкубок Италии, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в составе победителей оформил нападающий Криштиану Роналду на 61-й минуте игры. Полузащитник миланского клуба Франк Кесси получил красную карточку во втором тайме.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее форвард «старой синьоры» Марио Манджукич получил травму на тренировке.
Суперкубок Италии
«Ювентус» (Турин) — «Милан» (Милан) — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — Роналду, 61