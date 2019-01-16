Хореограф Медведевой объяснил неудачу фигуристки на чемпионате России
Хореограф российской фигуристки Евгении Медведевой Миша Ге прокомментировал неудачное выступление подопечной на чемпионате России в Саранске, передает «Советский спорт».
Наставник заявил, что у спортсменки было мало времени на отработку новой программы.
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«Мы понимали, что осталось три недели до начала чемпионата. Это очень мало», — объяснил специалист в интервью The Skating Lesson.
Напомним, что Медведева заняла седьмое место по итогам национального первенства. Этот результат не позволил фигуристке попасть в состав сборной на чемпионат Европы. Девушка оказалась в числе двух запасных.
Ранее администраторы трех крупнейших фанатских инстаграмов фигуристки Алины Загитовой заявили о взломе и удалении аккаунтов.