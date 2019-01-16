Драчев намерен поднять вопрос о травле Логинова перед руководством IBU

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на критику иностранных биатлонистов в адрес бронзового призера чемпионата мира 2017 года Александра Логинова, передает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

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«Как остановить эту волну недовольства? Вопрос сложный и глобальный, конечно. Нужно и с Сашей разговаривать, и вообще. На мой взгляд, мы сами больше раздуваем эту ситуацию. Тем же чехам нужно научиться вести себя достойно и добиться тех же результатов, что и Саша», — отметил глава союза.

Также он дал положительную оценку результатам Логинова на прошедших этапах Кубка мира.

«Логинов в нынешнем сезоне стал топ-биатлонистом. К своей первой победе в Кубке мира он шел много лет. Сколько он работал после того, как отбыл свое наказание. И сейчас все мы видим результаты этой работы: ход на дистанции, качество и скорость стрельбы, психологическая уверенность. Логинов выступает очень сильно, и многим это не нравится. Зачем заниматься неспортивным поведением? Я подниму этот вопрос перед руководством Международного союза биатлонистов (IBU)», – заявил Драчев.

Пятый этап Кубка мира будет проходить с 17 по 20 января в немецком Рупольдинге.

Ранее сообщалось, что олимпийскую чемпионку 2010 года Светлану Слепцову уговаривают вернуться в биатлон под флагом Норвегии.