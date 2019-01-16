Шарапова сравнялась с Дэвенпорт по победным матчам на Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова сравнялась с американкой Линдсей Дэвенпорт по количеству победных матчей на Отрытом чемпионате Австралии, сообщает «Советский спорт».
Экс-первая ракетка мира и представительница США имеют в активе по 56 удачных встреч в женском одиночном разряде.
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За свою карьеру большее количество побед набрала американка Серена Уильямс — 82.
Подняться в списке Шараповой помог матч со шведкой Ребеккой Петерсон во втором круге турнира, который завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки.
Теннисистка выйдет на чистое второе место в рейтинге, если одолеет датчанку Каролину Возняцки в третьем круге.
Ранее стал известен соперник Хачанова по третьему кругу Australian Open.