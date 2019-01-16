Зубков и три бобслеиста дисквалифицированы за допинг

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Международная федерация бобслея и скелетона дисквалифицировала главу Федерации бобслея России Александра Зубкова до декабря 2020 года за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, сообщает ТАСС.

Как передает официальный сайт международной организации, также отстранены бобслеисты Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин.

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По итогам расследования, проведенного комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Результаты бобслеиста на Олимпийских играх в Сочи были аннулированы, а самому спортсмену было пожизненно запрещено принимать участие в Олимпиадах.

CAS частично удовлетворил апелляцию Зубкова и отменил пожизненное отстранение от Игр.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд частично отказал в признании на территории России решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Зубкова.