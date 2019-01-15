«Локомотив» обыграл «Амур» в матче КХЛ

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Ярославский «Локомотив» нанес поражение хабаровскому «Амуру» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на «Платинум Арене», завершилась победой гостей со счетом 0:2.

Примечательно, что для 20-летнего голкипера ярославской команды этот «сухарь» стал уже восьмым в сезоне. «Локомотив» идет вторым в Дивизионе Тарасова, набрав 90 очков.

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