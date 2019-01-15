Тарасов должен бывшей жене 16 млн рублей

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Адвокат бывшей жены футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксаны Сергей Жорин рассказал о долгах полузащитника по алиментам.

«Приставы наконец просчитали сумму долга Тарасова – она, как я и говорил ранее, составила почти 7,5 миллионов рублей. Он до сих пор заявляет, что ничего не должен своему ребенку. Как только Дмитрий перечислит задолженность полностью, мы приступим к взысканию неустойки, которая составит еще 8,5 миллионов рублей», — приводит слова юриста «Спорт-Экспресс».

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Жорин также сообщил о позиции «железнодорожников» в данном вопросе.

«Локомотив», вместо того, чтобы погасить долг своего игрока, занял странную позицию. Клуб в этом месяце перечислил Оксане на 100 тысяч рублей меньше, чем в прошлом, и тоже отрицает наличие задолженности», — добавил он.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело против клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси».