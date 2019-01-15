В «Зените» прокомментировали аварию автобуса команды

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Пресс-атташе казанского «Зенита» Азамат Мырзаев прокомментировал ДТП с участием автобуса команды из столицы Татарстана, которое произошло в Турции, передает «Советский спорт».

«В сопровождении полиции автобус с командой ехал из аэропорта в гостиницу. Уже на подъезде к отелю автобусу с волейболистами не уступил дорогу легковой автомобиль. Произошло столкновение. Никто из спортсменов и тренерского штаба не пострадал. Забрали вещи и пешком направились в отель», — рассказал сотрудник клуба.

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«Зенит-Казань» прибыл в Анкару для участия в матче волейбольной Лиги чемпионов против местного клуба «Халкбанк».

Ранее сообщалось, что автобус татарского клуба попал в аварию.