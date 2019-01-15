Молодой бразильский футболист потерял сознание после удара молнии

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Защитник «Агуа Санта» Энрике во время матча 3-го раунда Кубка Сан-Паулу среди юниоров против «Атлетико» потерял сознание после удара молнии снаружи стадиона, передает «Советский спорт».

«Молния попала во что-то снаружи арены, от чего пострадал я, а также игрок «Атлетико». У меня закружилась голова, а нога онемела. Мне удалось добежать до скамейки, но затем все потемнело в глазах. Больше я ничего не помню», — рассказал сам футболист.

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Позднее клуб объяснил, что игрок не подвергался действию электрического разряда

«Наш футболист не подвергался воздействию электрического разряда. Но из-за сильного удара молнии он испугался. О нем позаботились медики, сейчас он чувствует себя хорошо и проведет в больнице профилактические процедуры», — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что автобус «Зенита» попал в аварию.