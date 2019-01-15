Героев «Ну, погоди!» изобразили на жестоком перформансе в Израиле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/177/10730177/upload-RIAN_00755687.HR.ru-pic905-895x505-69393.jpg">

Фанаты израильского «Хапоэля» на матче чемпионата Израиля против тель-авивского «Маккаби» продемонстрировали жестокий перформанс с участием героев российского мультфильма «Ну, погоди!», сообщает «Советский спорт».

На баннере болельщики изобразили волка, держащего в руках голову зайца и произносящего свою коронную фразу, давшую мультипликационному фильму название.

Реклама

Встреча между лидером и аутсайдером национального первенства закончилась вничью со счетом 1:1. Отмечается, что «Хапоэль» ушел от поражения лишь на 88-й минуте игры.

На данный момент «Маккаби» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны, имея в активе 46 очков. Клуб из Тель-Авива идет на 12 месте из 14, набрав 17 очков в 18 турах.

Ранее Кузяев поделился ожиданиями от турецких болельщиков на предстоящего матче против «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы.