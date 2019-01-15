Героев «Ну, погоди!» изобразили на жестоком перформансе в Израиле
Фанаты израильского «Хапоэля» на матче чемпионата Израиля против тель-авивского «Маккаби» продемонстрировали жестокий перформанс с участием героев российского мультфильма «Ну, погоди!», сообщает «Советский спорт».
На баннере болельщики изобразили волка, держащего в руках голову зайца и произносящего свою коронную фразу, давшую мультипликационному фильму название.
Встреча между лидером и аутсайдером национального первенства закончилась вничью со счетом 1:1. Отмечается, что «Хапоэль» ушел от поражения лишь на 88-й минуте игры.
На данный момент «Маккаби» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны, имея в активе 46 очков. Клуб из Тель-Авива идет на 12 месте из 14, набрав 17 очков в 18 турах.
Ранее Кузяев поделился ожиданиями от турецких болельщиков на предстоящего матче против «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы.
Вот это да! Фанаты Хапоэля из Тель-Авива на вчерашнем дерби против Маккаби замутили перф по мотивам советского мультика «Ну, погоди!». pic.twitter.com/wqNyxMHOCU— Ofnews (@okolofnews) 15 января 2019 г.