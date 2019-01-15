СМИ: Кличко прокомментировал информацию о своем возвращении на ринг

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал информацию о своем возвращении на боксерский ринг, передает «Советский спорт».

По информации Sports Illustrated, украинец в переписке с журналистом Крисом Мэнниксом назвал эти слухи «фейковыми новостями». По словам боксера, он не собирается проводить бой против представителя Великобритании Диллиана Уайта весной этого года.

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Кличко завершил карьеру летом 2017 года. Его рекорд в профессиональном боксе — 64 победы и пять поражений. В двух своих последних боях Владимир проиграл. Весной 2017 — техническим нокаутом Энтони Джошуа, а в ноябре 2015 года — решением судей ирландцу Тайсону Фьюри.

Ранее сообщалось, что украинец может вернуться на ринг.