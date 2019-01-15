СМИ: мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге отменен

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Мужская спринтерская гонка на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, запланированная на 16 января, отменена в связи с плохой погодой, передает «Советский спорт».

По информации немецкого издания Bild, накануне было принято решение отменить церемонию открытия этапа.

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«Нынешние условия не подходят для проведения соревнований. Безопасность людей на первом месте», — заявил представитель администрации.

Мужской спринт, предположительно, может быть перенесен на 17 января. В этот день должна пройти женская спринтерская гонка. Отмечается, что окончательное решение еще не принято.

Ранее сообщалось, что Екатерина Юрлова-Перхт не поедет на североамериканские этапы КМ по биатлону.